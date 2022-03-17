بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حديقة "قنديل أم هاشم" بميدان السيدة زينب في إطار أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة؛ لرفع كفاءة مسار آل البيت بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي المصرى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتبارها متنفسًا للأهالى، مثمنا دور المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتقع الحديقة على مساحة ٤ آلاف م٢، وتضم ٨ برجولات و٣٠ مقعد خشبي ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، وقد تم رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد ٤٨ عمود.

كما تم رفع كفاءة الحديقة الواقعة أمام مسجد السيدة زينب ودهان العقارات المحيطة بالميدان.

شهد الافتتاح جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، وحسام الحجار وم. عصام مصباح ممثلى البنك الأهلى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.