اليوم.. الكنيسة تحيي تذكار نياحة القديس متياس الرسول

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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، في مثل هذا اليوم، نياحة القديس متياس الرسول المولود سنة 63، في بيت لحم.

وكان القديس متياس من المرافقين للرسل، وهو الذي اختير عوض يهوذا الاسخريوطي في اجتماع علية صهيون عندما قال بطرس الرسول “- أيها الرجال الاخوة ؟ كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة.
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‏وتنيح القديس متياس، بسلام في إحدى مدن اليهود التي تدعى فالاون وفيها وضع جسده.

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