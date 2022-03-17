وزير الأوقاف يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير حميد شبيرة سفير الجزائر بالقاهرة اليوم الخميس بديوان عام وزارة الأوقاف، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، وتبني وزارة الأوقاف للفكر المستنير منهجًا ثابتًا، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم.



وتم خلال اللقاء التنسيق لإهداء سفارة الجزائر بالقاهرة (140) مجموعة من السلسلة الثانية من إصدارات "رؤية" للفكر المستنير لوزارة الشئون الإسلامية بدولة الجزائر والمسجد الأعظم وجامعة الجزائر، و(100) نسخة من كتاب "عقد المواطنة"، و(100) نسخة من كتاب "الدولة مفهومها وتطورها" ، وهما منتاج أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" الذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي.



وخلال اللقاء نسق الطرفان على توسيع تبادل الخبرات بين وزارتي الأوقاف بالبلدين الشقيقين، وإقامة بعض الدورات التدريبية المشتركة لأئمة البلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.



وأهدى وزير الأوقاف سعادة السفير الجزائري المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبير من السفير الجزائري بالقاهرة.