السجن 7 سنوات لعامل قتل خفير فيلا فيفي عبده للسرقة في الاسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد يسري والمستشار أحمد محمود عوض وسكرتير الجنايات على حسين علي، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ك.ع.أ" عامل جزارة لاتهامه بقتل المجني عليه "ال.ش.ف".

وتعود القضية رقم 3931 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالتعدي علي خفير فيلا في الكنج دائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان إثر مرور المتهم "ك.ع.أ" 25 سنة عامل جزارة مقيم محافظة الشرقية بضائقة مالية وتوجه إلى محافظة الإسكندرية وعقب تواجده بمنطقة الكينج دلف إلى الفيلا محل الواقعة وذلك للاستيلاء على أي منقولات أو مبالغ مالية فاصبر المجني عليه "ال.ش.ف" خفير داخل غرفة نومه فجلب قطعة خشبية وتعدي عليه بضربات استقرت في رأسه وتركه وفر هاربا من أعلى سور الفيلا.

وتبين من التحريات أن الفيلا ملك فيفي عبدة، والخفير يعمل على حراستها منذ فترة وحُرر محضر بالواقعة وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.