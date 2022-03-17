“التنمية الأفريقي” يسعى لتوفير مليار دولار لتعزيز إنتاج القمح



دعا إكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي إلى الإسراع بتنفيذ استراتيجية لتوفير تمويل قيمته مليار دولار لتعزيز إنتاج القمح في إفريقيا لتجنب نقص الغذاء المحتمل الناجم عن الأزمة الأوكرانية.

وذكر بيان للبنك أنه يسعى لتوفير السيولة المالية لمساعدة 40 مليون مزارع أفريقي على استخدام تقنيات مقاومة المناخ وزيادة إنتاجهم من أصناف القمح التي تتحمل الحرارة وغيرها من المحاصيل.

وذكر أديسينا أن واردات القمح تمثل نحو 90٪ من تجارة إفريقيا مع روسيا البالغة 4 مليارات دولار، ونحو نصف تجارة القارة البالغة 4.5 مليار دولار مع أوكرانيا.

وأضاف "إذا كان هناك وقت احتجنا فيه حقا إلى زيادة إنتاج الغذاء بشكل كبير في إفريقيا من أجل الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير أزمة الغذاء الناجمة عن هذه الحرب، فإن الوقت قد حان".

وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الشاملة المفروضة على روسيا في تعطيل شحنات الحبوب في وقت كانت فيه المخزونات العالمية شحيحة بالفعل.

وتنتج الدولتان معا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، وحذرت الأمم المتحدة من أن تكاليف الغذاء المرتفعة بالفعل قد ترتفع بنسبة 22% أخرى.

وقال أديسينا إن نحو 283 مليون شخص في إفريقيا كانوا يعانون بالفعل من الجوع قبل اندلاع الحرب.

وتهدف خطة البنك إلى زيادة إنتاج القمح والأرز وفول الصويا ومحاصيل أخرى لإطعام نحو 200 مليون أفريقي، ويخطط أديسينا لعقد اجتماع لوزراء المالية والزراعة في القارة لمناقشة أفضل السبل لتمويل هذه الخطة.

وأوضح رئيس بنك التنمية الأفريقي أن الأساليب الجديدة ساعدت إثيوبيا بالفعل على زيادة إنتاجها من القمح، متوقعا أن تحقق الاكتفاء الذاتي في توريد الحبوب في غضون ثلاث سنوات.

