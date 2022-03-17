موانئ بورسعيد تشحن 7 آلاف طن صودا ك أو ية وتتداول 16 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينةAC-D ويبلغ طولها 122 مترا والغاطس 7 أمتار، لشحن 7 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأوضحت المنطقة أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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