النفط يرتفع بـ 3% بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من نقص المعروض



ارتفعت أسعار النفط نحو 3% الخميس 17 مارس بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل نيسان.

وذكرت الوكالة أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي 3 دولارات أو 3.1% إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.8 دولار أو 3% إلى 97.84 دولار للبرميل.

هذا وانخفض العقدان أمس عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد قرار الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا.

وحصلت المعنويات بالسوق على دعم من تعهد الصين بسياسات لدعم أسواق المال والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي عزز فيه انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الصين الآمال في أن ترفع السلطات قيود السفر وتسمح للمصانع باستئناف الانتاج في مدن تخضع للإغلاق العام.