أوكرانيا تقر قانونًا يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد



وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء 16 مارس، قانونًا يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد، المشروع الذي اعتمده البرلمان الأوكراني الشهر الماضي سيسمح لشركات تداول العملات المشفرة، الأجنبية والأوكرانية، بالعمل بشكل قانوني، وفقًا لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

وسيتم السماح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير، كما سيحدد قانون "الأصول الافتراضية" الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الافتراضية، إضافةً لتقديم تدابير المراقبة المالية للأصول الافتراضية.

وستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة الوطنية الأوكرانية بتنظيم السوق، حيث ستكون الهيئة مسؤولة عن عدة أمور، مثل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا بقبول التبرعات من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا عبر عملات رقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، ومنذ ذلك الحين، وسعت عدد العملات المشفرة التي تقبلها للتبرعات، وجمعت أكثر من 63 مليون دولار حتى الآن، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعًا رسميًا يتيح للناس في جميع أنحاء العالم التبرع عبر العملات المشفرة، وستُخصص الأموال للجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

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وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء 16 مارس، قانونًا يسمح بتداول العملات المشفرة في البلاد، المشروع الذي اعتمده البرلمان الأوكراني الشهر الماضي سيسمح لشركات تداول العملات المشفرة، الأجنبية والأوكرانية، بالعمل بشكل قانوني، وفقًا لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

وسيتم السماح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير، كما سيحدد قانون "الأصول الافتراضية" الوضع القانوني وتصنيف وملكية الأصول الافتراضية، إضافةً لتقديم تدابير المراقبة المالية للأصول الافتراضية.

وستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة الوطنية الأوكرانية بتنظيم السوق، حيث ستكون الهيئة مسؤولة عن عدة أمور، مثل إصدار التراخيص لشركات التشفير وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا بقبول التبرعات من أجل دفاعها العسكري ضد روسيا عبر عملات رقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، ومنذ ذلك الحين، وسعت عدد العملات المشفرة التي تقبلها للتبرعات، وجمعت أكثر من 63 مليون دولار حتى الآن، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعًا رسميًا يتيح للناس في جميع أنحاء العالم التبرع عبر العملات المشفرة، وستُخصص الأموال للجهود العسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

