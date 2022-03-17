خبراء من صندوق النقد الدولي يزورون تونس لإجراء محادثات حول برنامج تمويل محتمل

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس 17 مارس أن فريقا صغيرا من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق، مشيرا إلى حدوث تقدم جيد في المناقشات حتى الآن.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجا مدعوما من الصندوق.

وقال المتحدث إنه فريقًا صغيرًا من العاملين في صندوق النقد الدولي ثندويعتزمون زيارة تونس لإجراء المزيد من المناقشات مع السلطات هذا الشهر.