غرفة أبوظبي تبحث مجالات التعاون والشراكات الاقتصادية مع "بربادوس"

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسفارة دولة بربادوس لدى الدولة عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتعاون التجاري والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وذلك خلال استقبال الغرفة سعادة السفير غابرييل عابد وهو أول سفير معين لدولة باربادوس لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له.

استقبل الوفد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وتناول اللقاء كيفية تحقيق التعاون والعمل المتكامل، لتحفيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات التجارية المختلفة، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء تنسيقي بين غرفة أبوظبي وغرفة باربادوس، لدفع جهود تنمية التعاون التجاري، وتطويره، وإتاحة سُبل تعزيز الاستثمار المتبادل وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال.

وثمن سعادة عبدالله محمد المزروعي زيارة سفير باربادوس لغرفة أبوظبي، مؤكدًا أنها تعكس رغبة دولته في تحقيق التواصل في المجال الاقتصادي، والمضي نحو آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، منوهًا بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تلقى كل الدعم والرعاية من قيادة وشعب البلدين الصديقين.

وأوضح المزروعي أن إمارة أبوظبي تتمتع بمزايا نسبية أهلتها للمنافسة على مقدمة الوجهات الرائدة لتأسيس الأعمال وسهولة الاستثمار، وذلك وفق المؤشرات العالمية للتنافسية، حيث تتميز بيئة الأعمال في أبوظبي بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يتوسط أسواق العالم الرئيسية، مستعرضًا دور غرفة أبوظبي في دعم الشركات الراغبة في العمل والاستثمار في الإمارة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتها، من خلال حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها لأعضائها من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

و شدد على أهمية طرح مبادرات تعزز من زيادة اللقاءات بين الوفود التجارية، داعيًا شركات دولة باربادوس بزيارة أبوظبي والتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار بها، وبحث فرص التعاون بينها وبين الشركات الإماراتية، في ظل الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع حجم الأعمال والتبادل التجاري إلى مستويات أرفع تلبي الطموحات والمصالح المتبادلة.

من جانبه دعا السفير غابرييل عابد، مجتمع الأعمال في أبوظبي إلى زيارة بلاده، التي تعد من الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطورًا وأمنًا، مشيرًا إلى أن باربادوس تمتلك إمكانات متميزة في قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا العصرية التي تخدم الثورة الرقمية والصناعية، وهي قادرة على أن تجذب المستثمرين بقدراتها وإمكاناتها، مشددًا على الرغبة بإنشاء علاقة استراتيجية طويلة المدى مع أبوظبي من خلال بوابة غرفة أبوظبي.