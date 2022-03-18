أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-3-2022

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن قفز سعر المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية أمس مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ أول عملية رفع للفائدة منذ 3 سنوات، وترقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو7 جنيهات.

سجل عيار21 الأكثر مبيعا نحو 895 جنيها، فيما بلغ سعرعيار 18 نحو767 جنيها، وعيار 24 نحو1023 جنيها،وسجل سعر جنيه الذهب 7160 جنيها.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم مايو 1.81% عند 1946.50 دولار للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.80% مسجلا 1943.50 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 3.28% عند 25.520 دولار للأوقية. كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر أمس رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 0.25% و0.50%، وتوقع رفع معدل الفائدة 6 مرات إضافية هذا العام، في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عاما. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك قد يبدأ تقليص حيازته من الأصول بحلول اجتماعه المقبل في مايو.