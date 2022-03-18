أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 18-3-2022

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر مع تعطلها في أجازتها الأسبوعية حيث سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها، ومن جانب أخر عادت السوق الموازية فى الظهور بالسوق المصري “السوق السوداء” ليصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.30 جنيه.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.