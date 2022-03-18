أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 18-3-2022

شهدت أسعار الخضروات ارتفاعها في الأسواق اليوم الجمعة، بالرغم من إعلان اتحاد الغرف التجارية أن الاسعار في طريقها إلى الانخفاض وتوفير غرف عمليات لمتابعه حركة سير السوق وشن حملات لظبط الأسواق وظبط المخالفين وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

الطماطم 8 جنيهات

البطاطس 6.5 جنيه

الخيار 12 جنيها

الباذنجان البلدي 14 جنيهات

الفلفل الحشو 14 جنيها

الملوخية 12 جنيها

الباذنجان العروس 14 جنيها

البصل 5 جنيهات

الكوسة 12 جنيهات

البسلة 8 جنيهات للكيلو

الفلفل الألوان 20 جنيها

الباذنجان الرومي 10 جنيهات

القرنبيط 10 جنيهات

الكرنب 15 جنيها للواحدة

الليمون 12 حنيها

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية أن أسعار العديد من السلع الغذائية قد شهدت تراجعا بنسب متفاوتة حيث تراوح معدل الانخفاض في مجموعة الخضر والفاكهة بين 10 و25 % بينما تراوح تراجع أسعار اللحوم بنحو 15 % وتراوح التراجع في أسعار الأسماك بين 15 و20 % وتراجعت أسعار الدواجن المجمدة بنحو 20% مع ثبات في أسعار الدواجن الحية عند نفس سعر الأمس طبقا لتقرير غرف العمليات التي تعمل علي مراقبة الحركة اليومية للأسواق.

وجاء تقرير غرفة عمليات مراقبة الأسواق ببيان أسعار البيع للمستهلك كالأتي"

مجموعة الخضر:

سجل سعر الطماطم 4.5 متراجعا عن 6 أمس وسجل سعر الكوسة 6.5 مقارنة ب 8.75 أمس و البطاطس 6 بدلا من 6.5، بصل ابيض 4.25 بدلا من 5 جنيهات أمس ، فلفل اخضر 12.5 بدلا من 15، وتراجع سعر الفاصوليا ليسجل اليوم 20 جنيها بدلا من 30 أمس وتراجع سعر البسلة الخضراء يسجل 8 جنيهات بدلا من 8.5 أمس، وتراجع سعر الليمون إلى 12 جنيها بدلا من 15 أمس.