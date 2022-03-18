أسعار الأسماك اليوم الجمعة 18-3-2022

استقرت أسعار الأسماك، والتي شهدت ارتفاعًا خلال الآونة الأخيرة بالسوق المحلي، وسط تدخل حكومي للسيطرة على الموقف والتصدي للزيادات غير المبررة وطرح أسماك بأسعار منافسة للسوق الموازي من خلال المنافذ التابعة للوزارات المعنية.

واستقر سعر أسماك البلطي عند 33 جنيها، البوري تراجع إلى 65 مقابل 82، الفيليه البلطي تراجع إلى 89 جنيها مقابل 97، وارتفع سعر كيلو المكرونة ليتراوح ما بين 30 و70 جنيها، بينما وارتفع سعر كيلو الجمبري ليتراوح ما بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات ليصل إلى ما بين 32 و75 جنيها، وسجل سعر الكيلو لسمك الكابوريا هبوطا بقيمة 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.وانخفض وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك السردين مجمد ما بين 15و25 جنيها، فيما سجل سعر كيلو سمك قشر البياض ما بين 80 و110جنيهات.

