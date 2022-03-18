أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم استقرارًا سعريًا عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة،ووسط تدخل حكومي للسيطرة على الأسعار من خلال المنافذ التابعة للوزارات المعنية.

وسجلت أسعار اللحوم فى مصر، اليوم الأربعاء 16 مارس:

سعر اللحم الكندوز ما بين 160 – 170 جنيها للكيلو

سعر اللحم الضأن 160 – 180 جنيها للكيلو

سعر اللحم الجملي 110 – 140 جنيها للكيلو

سعر اللحم المفروم 130 – 180 جنيها للكيلو

سعر اللحم البيتلو 160 – 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة 150 – 180 جنيها للكيلو

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وجدير بالذكر، إلى أن سعر كيلو اللحمة البرازيلي بـ 80 والهندي بـ 70 جنيها في معارض أهلا رمضان.

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