أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-3-2022

واصلت أسعار الحديد في مصر تسليم أرض المصنع، استقرارها، اليوم بعد ارتفاعات قوية سجلتها طوال الأيام الماضية متأثرة بزيادة خامات الانتاج، الا ان سعر للمستهلك واصل التذبذب مع استغلال التجار وموزعين الحديد الأزمة حاليا في تخزينه وحجبه عن الاسواق مضاعفه أسعارها على المستهلك.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢

وأعلنت مصانع الحديد العاملة في مصر اليوم الاربعاء ١٦ مارس اسعارها تسليم أرض المصنع والتي جاءت كالاتي:



سعر طن "حديد عز": ١٧٠٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد المراكبي":١٧٥٠٠ جنيه.

و سعر طن "حديد الجارحى" التى تنتجه شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة: بقيمة ١٧٥٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد بشاى": ١٦٩٠٠ جنيه للطن.

سعر طن "حديد السويس للصلب": ١٦٩٠٠ جنيه، سعر سعر طن "حديد الجيوشي": اللي ١٦٩٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد العشرى": ١٧ ألف جنيه،

سعر طن "حديد المصريين": ١٦ الف جنيه.