أنغام مطلوبة على جوجل عقب ظهورها في "الدوم"

تصدرت المطربة المصرية أنغام اليوم الجمعة الموافق الـ18 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها ليلة أمس في برنامج "الدوم".

أنغام تتصدر

وافتتحت النجمة أنغام أولى حلقات مرحلة نصف نهائي برنامج الدوم، بأغنية "نفضل نرقص" والتي جاءت من كلمات وألحان عزيز الشافعي، حيث تفاعل الحضور معها بشكل لافت.

أغنية أنغام

ولاقت أغنية أنغام الجديدة تفاعلا كبيرا من الحاضرين وتصفيق حاد، خلال تواجد لجنة تحكيم برنامج "الدوم" في المرحلة الثالثة والتي تضم الفنانة هند صبري، أنغام، والمخرج يسري نصر الله.

برنامج الدوم وظهور أنغام

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الدوم وأنتجته ميديا هب سعدي جوهر، والذي يضم 3 مراحل مختلفة، هي مرحلة الدقيقة الواحدة والتي يحاول فيها المتسابق الحصول على إعجاب لجنة التحكيم في دقيقة واحدة، ومرحلة المفتاح الذهبي أو الأداء الكامل أو كما تسمى مرحلة الفرصة، ويتأهل فيها المتسابقين عن طريق رأي لجنة التحكيم أو الحصول على المفتاح الذهبي، ومرحلة النصف نهائيات والتي يصل لها عدد قليل من المتسابقين.

أنغام تنضم للجنة التحكيم

ويضم برنامج الدوم عدد كبير من نجوم الفن في لجان التحكيم، حيث تتنوع لجان التحكيم م مرحلة لأخرى، ما لاقى اهتمام مئات الآلاف من المابعين ولا سيما بعد ظهور أنغام النجمة الكبيرة.

مشاركة أنغام

وشارك في لجنة تحكيم مرحلة الدقيقة الواحدة الإعلامية لميس الحديدي وجاسمين زكي والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم في لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني.

لجان تحكيم البرنامج

وشارك المخرج مروان حامد، الفنانة يسرا، والفنانة عمرو يوسف، ولجنة تحكيم الغناء ضمت كلا من الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى إضافة إلى أنغام التي ظهرت أمس.