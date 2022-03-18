ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة





أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 123 ألفا و367 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89 ألفا و700 طن، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4462 شاحنة، فما بلغ عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3473 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و135 طنا شملت 12300 طن فوسفات و9700 طن يوريا و135 طن بطاطس، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28961 طنا تشمل: 3574 طن قمح و2714 طن أبلاكاش و19 ألف طن فول صويا و3249 طن حديد و1709 رؤوس من الماشية (عجول تسمين).