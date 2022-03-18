ضبط 186 علبة سجائر مجهولة المصدر بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصبة مجهودات تمشيطالاسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس وبحوزته 15 طن لحوم ومشتقاتها فير صالحه للاستخدام الآدمي.

وشملت المضبوطات 230 برنيكة معبأة بسطرمة زنة الواحدة 16 كجم و270 برنيكة معبأة حواوشي زنة الواحدة 5كجم و260 برنيكه معبأة بوفتيك زنه الواحدة 5 كجم و275 برنيكة معبأة مفروم لحم زنة الواحدة 5 كجم و75 كرتونه معبأة لحم برازيلي زنة الواحدة 20 كجم و90 كرتونه معبأة لحم هندي زنه الواحدة 20 كجم و235 برنيكه معبأة مفروم كفته زنه الواحدة 16 كجم وجميعهم منتهيهصلاحيتهم وغير صالحين للاستخدام الادمي وغير مدون عليها بيانات فبل طرحها للبيع للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائله غير مشروة مستغلا إقبالا المستهلك علي تلك السلع.

كما كشف تقرير تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط محل أدخنة أسفل الطريق الدائري بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم وبحوزته 186 علبة سجائر مجهوله المصدر ودون فواتير بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.

وفي نفس الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة ومديرية الطب البيطري من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم على المطاعم كائنة بشارع التوبه بعزبه المطار بها 700 كجم كفته ودهون فاسدة وغير صالحه للاستخدام الادمي بها تغير بالخواص ورائحة كريهة قبل توزيعها على المطاعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشاة ومالكها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكافة اشكال الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.