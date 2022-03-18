بنك اليابان يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير عند 0.1-%، بالإضافة إلى الحزم التحفيز الحكومية المتساهلة.

هذا وحذر من تصاعد المخاطر على التعافي الاقتصادي بسبب الأزمة الأوكرانية. حيث قال إن عدم استقرار الأسواق المالية قد تؤدي إلى ارتفاع في تكاليف مواد الخام.

كما وقال محافظ البنك إنه من غير المرجح أن وصول التضخم إلى مستهدف المركزي عند 2%، حتى مع مراعاة ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويأتي ذلك بعد أن رفع الفدرالي معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018.

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