عاجل.. الكشف خصم ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي من المسابقة بالنسخة الحالية.

وحجزت فرق بايرن ميونيخ، وليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، فياريال، وتشيلسي، أماكنها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع ليفربول في مواجهة سهلة نسبيًا أمام بنفيكا البرتغالي في الدور المقبل بربع نهائي المسابقة.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالآتي:

ريال مدريد - تشيلسي

مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد

ليفربول - بنفيكا

فياريال - بايرن ميونيخ

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري الأبطال:

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقامان يومي 26 و27 أبريل، فيما تجرى مباراتا الإياب في 3 و4 مايو 2022.

أما موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.