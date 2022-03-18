أسعار النفط تواصل الارتفاع مع بطء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

واصلت أسعار النفط مكاسبها الجمعة 18 مارس في نهاية أسبوع ثالث متقلب، بعد أن أثار التقدم البطئ في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الخام لفترة طويلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1% إلى 107.78 دولار للبرميل، بعد صعودها نحو 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2% إلى 104.22 دولار للبرميل، بعد قفزة بنسبة 8% أمس الخميس.

هذا وتتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة بعد أن تم تداولها في نطاق 16 دولارا. وانخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل نحو أسبوعين.

وجاءت التقلبات على مدار الأسبوع بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.