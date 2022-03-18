موعد مباراة الأهلي والمريخ السودانى اليوم والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية وحاسمة اليوم الجمعة، الموافق الـ18 من مارس 2022، أمام المريخ السوداني، ضمن مباريات الجولة الخامسة، بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المجموعة الأولى.

ظروف مباراة الأهلي والمريخ

وتأتي مباراة الأهلي والمريخ في ظروف صعبة على العملاق القاهري، حيث عانى لاعبوه في الآونة الأخيرة إجهادا شديدا وهو ما انعكس على نتائج الفريق الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

أهمية مباراة الأهلي والمريخ

ويدخل موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم، حاملا شعار "لا بديل على الفوز" حيث يحتاج إلى الفوز بالمباراة ثم التغلب على الهلال في المباراة الأخيرة من أجل التأهل.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

وتنطلق مباراة الأهلي والمريخ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهو نفس التوقيت الذي تلعب فيه مباراة الهلال وصن داونز الجنوب إفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري نقل مباراة الأهلي والمريخ مساء اليوم الجمعة عبر فضائية بى إن سبورت 3.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة الأهلي والمريخ

يحتل فريق صن داونز االجنوب إفريقي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 فوز بينما تعادل مباراة وحيدة، في حين يأتي الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد الهلا والمريخ السوداني.