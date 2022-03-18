عاجل.. برشلونة في مواجهة نارية بربع نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار منذ قليل على قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتأهلت 8 أندية لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي وهم:

برشلونة (إسبانيا)، أتلانتا (إيطاليا)، ‏رينجرز (اسكتلندا)، ‏سبورتنج براجا (البرتغال)، ‏أوليمبك ليون (فرنسا)، ‏وست هام (إنجلترا)، آينتراخت (ألمانيا)، لايبزيج (ألمانيا).

ووقع برشلونة في مواجهة صعبة أمام نظيره انتراخت فرانفكورت الألماني في ربع نهائي المسابقة الأوروبية، حيث ستقام مباراة الذهاب في ألمانيا فيما ستكون مباراة العودة على ملعب الكامب نو.