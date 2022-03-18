عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل في الدور المقبل.

وتأهلت 8 أندية لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي وهم:برشلونة (إسبانيا)، أتلانتا (إيطاليا)، ‏رينجرز (اسكتلندا)، ‏سبورتنج براجا (البرتغال)، ‏أوليمبك ليون (فرنسا)، ‏وست هام (إنجلترا)، آينتراخت (ألمانيا)، لايبزيج (ألمانيا).

ووقع برشلونة في مواجهة صعبة أمام نظيره انتراخت فرانفكورت الألماني في ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالآتي:

انتراخت فرانكفورت - برشلونة

ويست هام - ليون

لايبزيغ - أتلانتا

براغا - رينجرز

وسيواجه الفائز من لقاء برشلونة وانتراخت فرانفكورت في نصف نهائي البطولة الفائز من مباراة وستت هام وليون، فيما سيواجه الفائز من لايبزيغ وأتالانتا الفائز من براغا ورينجرز في النصف نهائي.