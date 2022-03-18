موانئ البحر الأحمر تتداول 657 شاحنة و2731 طن بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 2731 طن بضائع عامة ومتنوعة و657 شاحنة و99 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان اليوم الجمعة- أن حركة الصادرات شملت تداول 1701 طن بضائع عامة ومتنوعة و344 شاحنة و24 سيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 1030 طن بضائع عامة ومتنوعة، و313 شاحنة و75 سيارة ملاكي.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 106 شاحنات و73 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة، والسفينة أمل بحمولة 78 شاحنة، فيما تم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 93 شاحنة و20 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 62 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 125 شاحنة و3 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان "رحلات مكوكية"، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 937 طن بضائع عامة و93 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا، و2 سيارة ملاكي وتصدير 64 شاحنة بحمولة 1701 طن بضائع عامة وسيارة واحدة ملاكي.