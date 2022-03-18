ننشر حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد زهورها بـ "بطن ممتلئ"

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب اليوم الجمعة، الموافق الـ18 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت ببطن ممتلئ.

شيرين عبد الوهاب

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور شيرين عبد الوهاب ببطن ممتلئ، حيث توقع البعض أنها تمر بفترة حمل، مفسرين الصور التي ظهرت فيها.

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل

واعتادت شيرين عبد الوهاب مؤخرا إثارة الجدل، منذ انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، بعد قصة حب جمعت الطرفين، حيث ظهرت في أول حفلاتها بعد الانفصال حليقة الرأس.

حفلات شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب في مناسبتين، خلال إحيائها حفل غنائى في الكويت، والثانية خلال إحيائها حفل زفاف أحد أقاربها والذي أقيم بقصر البارون.

شيرين عبد الوهاب بملابس رياضية

وارتدت شيرين عبد الوهاب خلال صعودها على مسرح حفل الكويت ملابسا رياضية بخلاف عادتها في الظهور بحفلاتها والتي دائما ما ترتدى فيها الفساتين، حيث لاحظ الجمهور وزنها الزائد.

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

وتوقع الجمهور أن المطربة شيرين عبد الوهاب تمر بفترة حمل، بعدما لاحظوا زياة وزنها وبطنها الممتلئ، حيث بدا عليها الوزن الزائد بشكل لافت.

توقعات جمهور شيرين عبد الوهاب

وشاهد الجمهور شيرين عبد الوهاب في أحدث حفلاتها حيث أحيت حفل زفاف أحد أقاربها، وقامت بالغناء والرقص مع العروسين، حيث ظهر بطنها المنتفخ، ما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أُثيرت حول حملها.

شيرين عبد الوهاب ترد على الشائعات

وحرصت شيرين في الفترة الأخيرة على الرد على أي شائعة تخرج عنها وتوضحها ببيان تنشره على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحياتها الشخصية، لتنهي الجدل.