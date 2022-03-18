النوتيلا والسعادة.. تعرف على أسعار الكنافة في رمضان 2022

يحرص الصائمون على شراء العديد من الأكلات والحلويات الشهية؛ ليساعدهم ذلك على تعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات الصيام، التي تصل إلى أكثر من 16 ساعة.

وهناك حلوى ترتبط بشهر رمضان المبارك ويكون عليها الإقبال كثيرا، وعلى رأسها الكنافة، ما يجعل المواطنين يبحثون عن أسعار الكنافة في رمضان 2022 في محلات الحلوى.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الكنافة في رمضان 2022 بمحلات الحلوى المختلفة، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار الكنافة في رمضان 2022

يتراوح سعر كيلو الكنافة الشعر بين 23 و26 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الكنافة في رمضان 2022 بمحلات الحلوى

- الكنافة النابلسية: يصل سعر كيلو الكنافة النابلسية إلى ما بين 100 و120 جنيها في محلات الحلوى.

- كنافة بلورية فستق: يتراوح سعر الكيلو من الكنافة البلورية فستق ما بين 220 و250 جنيها.

- الكنافة السادة: يصل سعر كيلو الكنافة السادة إلى 80 جنيها للكيلو.

- الكنافة بالكريمة: يصل سعر كيلو الكنافة بالكريمة إلى متوسط سعر 85 جنيها للكيلو.

- الكنافة بالمكسرات: يصل متوسط سعر كيلو الكنافة بالمكسرات إلى 130 جنيها للكيلو الواحد.

- الكنافة بالبندق: يصل سعر كيلو الكنافة بالبندق إلى 130 جنية للكيلو.

- كنافة بالفستق: يصل متوسط سعر كيلو الكنافة بالفستق إلى 225 جنيها.

- كنافة أساور نوتيلا: يصل سعر كيلو الكنافة بالنوتيلا إلى 145 جنيها للكيلو.

- كنافة أساور زبادي توت: يصل سعر الكيلو منها إلى 115 جنيها للكيلو.

- كنافة عثمانلي: يصل سعر كيلو الكنافة العثماني إلى 110 جنيهات للكيلو.