القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا

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الزمالك
الزمالك
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يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، وخاصة جماهير الفارس الأبيض، انطلاق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة 5 من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2022. 

ومن المقرر أن تكون مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي غدا السبت الموافق 19 مارس، في تمام الساعة 3 عصرا، لتقام المباراة في العاصمة الأنجولية بولندا، ما جعل الراغبين في مشاهدة المباراة يبحثون عن القنوات الناقلة لها أملا في مشاهدتها في المنزل، دون أن يكون هناك حاجه إلى الذهاب للقهوة لمشاهدة تلك المباراة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي جاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وتحرص مجموعة قنوات بي إن سبورتس على الحصول على حقوق بث جميع المباريات الخاصة بالبطولات غير المحلية، كما إنه ا حصلت على حقوق بث مباريات دةري أبطال إفريقيا، ويتم إذاعة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو على قنوات بي إن سبورتس.

أسعار باقات الاشتراكات في بي إن سبورتس

- باقة سوا: يصل سعر الاشتراك بها إلى 110 جنيها شهريا.

- باقة انطلاقة: يصل سعر الاشتراك في باقة انطلاقة إلى 165 جنيها.

- باقة قمة: ويصل سعر الاشتراك في باقة قمة إلى 430 جنيها.

- ياقة سبورت: كما يصل سعر الاشتراك في باقة سبورت إلى 167 جنيها.

- باقة بريميوم: ويصل سعر الاشتراك في باقة بريميوم إلى 200 جنيها.

- باقة بيسك: ويصل سعر الاشتراك في باقة بيسك إلى 67 جنيها.

- باقة تميز: كما يصل سعر الاشتراك في باقة تميز إلى 230 جنيها.

- الباقة الترفيهية: فيما يصل سعر الاشتراك في الباقة الترفيهية إلى 90 جنيها.

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