الحكومة تحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتجاز، على أن يكون سعر الإسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 75 جنيها، ويكون سعر الإسطوانة سعة 25 كجم تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 150 جنيها.

ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار الذي تضمن أيضا سعر طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل بمبلغ 6 آلاف جنيه، وأن كافة هذه الأسعار السابقة شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، موضحة أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.