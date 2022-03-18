رئيس معهد التخطيط: استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤشرات الاقتصادية في تحسن مستمر والدليل في القدرة على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “العربي” خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من نوفمبر 2016 تم بذل جهد كبير لتحسين المؤشرات الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ضد أزمات تكررت على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع أن مساحة مصر المأهولة بالسكان في مصر أصبحت 13% بدلا من 7 % وسط تطور عمراني، حيث يلاحق ويسبق الزيادات السكانية المتلاحقة الموجودة في مصر وهو تحدٍ كبير، موضحا أن الدولة ماضية بكل قوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي، أن القيادة السياسية حريصة على استدامة التطوير والتنمية دائما في مصر، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية القطاع الخاص.