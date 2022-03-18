حالة الطقس غدا السبت 19-3-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 19 مارس 2022، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بدرجات تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا

ومن جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا على مناطق من أقصى غرب البلاد بفترات متقطعة، وتكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط، فستكون من معتدلة إلى مضطربة، على أن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتنشط الرياح وتكون شمالية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر ستكون أيضًا من معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 09

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 21 11

العريش 17 09

رفح 17 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 15

نويبع 24 12

طابا 21 13

كاترين 15 01

الطور 22 11

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 21 08

بني سويف 22 08

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 28 12

أسوان 29 12

إدفو 29 10

أبو سمبل 27 10

الوادي الجديد 21 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12