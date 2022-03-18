أسعار النفط تعاود الارتفاع اليوم الجمعة

أسعار النفط تعود للارتفاع بعد سلسلة من التقلبات، وذلك مع تزايد مخاوف نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.



في جلسات التداول الثماني الأخيرة، شهدت أسعار برميل نفط برنت تقلبات عديدة ليتداول ما بين 98 دولارًا للبرميل وحتى 139 دولارًاللبرميل. أي بفارق يزيد عن 40 دولارًا. مما دفع، وبحسب رويترز، العديد من المستثمرين إلى التخارج لترتفع بذلك الضغوط على الأسعار،وفقًا لـ "سي ان بي سي".

أمور عديدة تترقبها أسواق النفط أبرزها تداعيات الحرب على الإمدادات، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية إن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات الروسية قد تغلق ابتداءً من الشهر المقبل.

في المقابل أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى أن إمدادات الطاقة من روسيا ستظل مستقرة رغم الوضع الجيوسياسي المتوتر.

بدوره يتوقع Morgan Stanley وصول الأسعار في الربع الثالث إلى 120 دولارا للبرميل، متوقعًا انخفاضا في الإنتاج الروسي بنحو مليون برميل يوميا من أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه ناقش مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان زيادة محتملة في الإنتاج بالإضافة إلى تعاون الحكومتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

معربا عن آماله الكبيرة لقيادة السعودية سوق النفط لتحقيق الاستقرار، ليجدد ولي العهد حرص المملكة على المحافظة على توازن الأسواقواستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك+ في ذلك وأهمية المحافظة عليه.