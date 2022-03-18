طريقة الاستفسار عن أماكن تواجد القوافل الطبية في المحافظات

تعلن وزارة الصحة والسكان عادةً عن إطلاق قوافل طبية في العديد من المدن والمحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، حيث يأتي ذلك من أجل مساعدة المرضى والمواطنين الذين بحاجة إلى العلاج ولا يقدرون على تحمل تكاليف الأدوية والكشوفات المختلفة.

ويتساءل العديد من الأشخاص في جميع المدن والأماكن عن طريقة الاستفسار عن تفاصيل خدمات القوافل الطبية وأماكن تواجدها للاستفادة منها، وهو ما سنستعرضه لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني خلال السطور التالية.

طريقة الاستفادة من خدمات القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توفير خط ساخن للتواصل وتوجيه استفسارات من قبل المواطنين عن أماكن تواجد القوافل الطبية وعناوينها المحددة، وهو 15335.

خدمات القوافل الطبية

يوجد بالقوافل الطبية خدمة الصيدلية، كما تشمل خدماتها صرف مختلف الأدوية مجانا، وتقدم خدمات طبية متنوعة منها خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأطفال، وتخصص الباطنة، العظام، الأنف والأذن، الجراحة، الرمد الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

يذكر أن آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة منذ ساعات هو إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يوم 19 مارس للكشف والعلاج مجانًا في محافظات الجيزة، الدقهلية، دمياط، الغربية، جنوب سيناء.

أبرز المبادرات الرئاسية للقضاء على الأمراض المزمنة

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات الرئاسية للكشف الأمراض المزمنة أبرزها ما يلي:

- علاج مرضى الضمور العضلي، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، فحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، دعم صحة الأم والجنين، الكشف السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.