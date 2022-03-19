

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم، السبت 19 مارس 2022، في عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر وذلك في إطار تداول محدودو بين البنوك وشركات الصرافة، حيثي بلغ بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر



سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصر

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصر ابو ظبي

15.68 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

15.68 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلى الكويتى

15.68 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في التجاري الدولي

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع