سعر الذهب في مصر اليوم السبت 19 مارس 2022
استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 19 مارس وذلك بعد ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر أمس ارتفاع ملحوظ بنحو 8 جنيهات ليستقر جرام الذهب عيار 21 عند 892 جنيها للجرام وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 764 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 892 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 1019 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 7136 جنيها
وعالميا عاودت أسعار الذهب عالميًا الانخفاض في ختام تعاملات أمس الجمعة، بنهاية أسبوع عمل البورصات العالمية، وتسبب ذلك في انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.
وارتفعت أسعار النفط خلال يومي الخميس والجمعة بسبب طول أمد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتى لم تسفر بعد عن قرار يضع حدًا للحرب.
وأصبح سعر الذهب عالميًا في ختام أيام عمل الأسبوع الماضي يتجه نحو مستوي 1900 دولار وخصوصًا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
وختمت أسعار عقود الذهب الآجلة ختام يوم الجمعة 18 مارس 2022، على انخفاض أكثر من 63 دولار عن ختام تعاملات الجمعة 11 مارس، بينما ختم سعر الذهب المباشر على انخفاض يزيد عن 64 دولار عن ختام تعاملات الجمعة 11 مارس.
وسجل الارتفاع في سعر الذهب عالميًا للمعاملات الآجلة خلال التعاملات أمس زيادة تصل إلى نحو 17.95 دولار عن الجمعة الأسبق، وهي محصلة الفرق بين تعاملات الجمعتين 4 مارس و11 مارس 2022.