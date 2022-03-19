أسعار العملات العربية اليوم السبت 19 مارس 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقرت أسعار العملات العربية اليوم السبت 19 مارس2022، وذلك في ظل استمرار الإجارزة الرسمية للبنوك في مصر والتي تستمر يومين الجمعة والسبت، وجاء اخر تحديث للاسعار اليوم حسب موقع البنك المركزى المصركما يلي:

سعر الريال السعودي
استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند  4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند  4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتى

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 51.46 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"كتيبة نارية".. فيريرا يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو وسط مفاجأت مدوية

"مش هخاطر".. أنشيلوتي يصدم جماهير الريال قبل الكلاسيكو بتصريحات مثيرة

تعرف على معلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

"كلاسيكو الأرض".. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة

تحرك برلماني عاجل بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار الحديد والأسمنت

الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي السابق

عاجل- غياب ميسي عن مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

عاجل.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أرسنال وأستون فيلا اليوم السبت