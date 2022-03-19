أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 مارس 2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 19 مارس 2022، وذلكك بعد موجة الانخفاض التي بدأتها في نهاية الأسبوع الماضي وننشر أخر تحديثات للأسعار كما يلي:

سعر الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 33 و34 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيها للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا للكيلو، وتراوح البانيه من 80 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار البط من 31 إلى 47 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8.25 و8.5 جنيه، والكتكوت «ساسو» من 3.25 إلى 3.50 جنيه.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر من 52 إلى 53 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 60 إلى 65 جنيهًا للكرتونة.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارة بالجيزة، إنه تم طرح دواجن مبردة في جميع المنافذ الخاصة بوزارة التموين بوزن كيلو، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى محلات بيع الدواجن الحية، معلقا: "المحلات هى اللي رافعة الأسعار".

وأوضح أنهم تواصلوا مع أصحاب المزارع لضبط الأسعار وبالفعل تم خفض السعر وسيكون هناك انخفاض آخر في الأسعار الفترة المقبلة، مضيفا أنه طلب من مساعد أول وزير التموين أن يتم دمج الدواجن الحية بالبورصة السلعية المصرية، وهو ما سيؤدي إلى أن إعلان السعر المناسب للسلعة وفقا للعرض والطلب، وهو ما تم الموافقة عليه.

وكشف أن هناك نحو 7 أشخاص واصفا إياهم بالسماسرة يتحكمون في سعر الدواجن في مصر، موضحا أنه يجب ضم السمسار للمنظومة ولكن يعمل تحت مظلة القانون ليكون هناك تنظيم للصناعة.