أسعار الحديد اليوم السبت 19 مارس 2022.. "عز" بـ17000

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 19 مارس 2022، في السوق المحلية، للبيع من ارض المصنع، بسبب استقرار العرض والطلب في السوق.

وسجل أدني مستوى لطن حديد البناء في السوق المحلية سعر 16.000 جنيه، بينما جاء أعلى سعر بقيمة 17.600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم



بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 17000 جنيه للطن.

سجل طن حديد بشاي نحو 17000 جنيه.

سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 17600 جنيه للطن.

سجل طن حديد الكومي 16000 جنيه.

سجل طن حديد الجيوشي سعر 17000 جنيه.

اقترب حديد العشري من مستوى 17000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 17000 جنيه.

سعر طن حديد السويس للصلب 16900 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي 17500 جنيها.

وتنصح شعبة مواد البناء بعدم الانسياق وراء شائعات ارتفاع الأسعار، وذلك نظرا السوق يشهد تلاعب في الأسعار نتيجة زيادة أسعار بعض السلع، مما يسبب ارتفاع السعار بالفعل.