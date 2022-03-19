الاتحاد يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي، ابتعد فريق الاتحاد بصدارة الدوري السعودي، عقب تحقيقه الفوز على نظيره الحزم، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمهة، بثلاثة أهداف نظيفة.

متصدر ترتيب الدوري السعودي

وتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي رغم فوز الهلال بقمة الدوري السعودي على الأهلي ضمن مباريات الجولة 25 من عمر المسابقة كما تعادل الشباب والطائي بهدفين لكل فريق بنفس الجولة.

الاتحاد يعزز صدارة ترتيب الدوري السعودي

وعزز الاتحاد انفراده بصارة ترتيب الدوري السعودي بعدما فاز على الحزم، حيث وصل إلى النقطة 60 وبفارق 11 نقطة عن الهلال أقرب المنافسين، والذي يتبقى له مواجهتين مؤجلتين.

ترتيب الدوري السعودي ومراكز الفرق

وجاء النصر في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 وجاء الشباب في المرتبة الرابعة، برصيد 47 نقطة، ثم ضمك الذي يحل خامسا بـ42 نقطة.

وسط جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء الفتح في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي بالتساوي مع أبها، بـ31 نقطة لكل منهما، ثم الفيحاء ثامنًا بـ30 نقطة، وفي المركز التاسع، تواجد الرائد برصيد 29 نقطة.

ويحتل الأعلي المركز العاشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن نظيره الفيصلي صاحب المركز 11، ثم يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، ويليه التعاون في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي ومناطق الهبوط

وجاءت في المراكز الثلاثة الأخيرة من جدول ترتيب الدوري السعودي الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الباطن في المركز قبل الأخير بـ22 نقطة، وأخيرًا الحزم يتذيل الترتيب بـ14 نقطة، وهي الفرق المهددة بالهبوط.

ترتيب الدوري السعودي

1- الاتحاد 60 نقطة

2- الهلال 49 نقطة

3- النصر 48 نقطة

4- الشباب 47 نقطة

5- ضمك 42 نقطة

6- الفتح 31 نقطة

7- أبها 31 نقطة

8- الفيحاء 30 نقطة

9- الرائد 29 نقطة

10- الأهلي 28 نقطة

11- الفيصلي 28 نقطة

12- الطائي 27 نقاط

13- التعاون 25 نقطة

14- الاتفاق 24 نقطة

15- الباطن 22 نقطة

16- الحزم 14 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة