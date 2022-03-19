موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو اليوم والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مهمة لاستعادة "كبريائه "أمام نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الـ5 من دور لمجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

ويحل الزمالك الذي تأكد خروجه من البطولة الإفريقية العريقة بنسختها الحالية، ضيفا على بيترو أتلتيكو، في المباراة التي يستضيفها استاد 11 نوفمبر فى لقاء ليس له أهمية تذكر سوى محاولة الزمالك استعادة الثقة المفقودة.

أهمية مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

وودع الزمالك قبل مباراة اليوم أمام بيترو أتلتيكو بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، عقب تعرضه للهزيمة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف دون رد وتوقف رصيده عند نقطتين فى المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

وتنطلق مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو الأنجولي، عصر اليوم السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مباراة يأمل فيها الأبيض اسعادة الثقة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو عبر فضائيتها في تمام الثالثة مساء.

قائمة مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

واختار جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك 22 لاعبًا لقائمة مباراة أتلتيكو ضمت: الحراس أبو جبل وعواد والسيد عطية والدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، وبالوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎‏

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة أتلتيكو

بيترو أتلتيكو 10 نقاط.

الوداد 9 نقاط.

الزمالك 2 نقطتين.

ساجرادا نقطة وحيدة.