أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-3-2022 في السوق المحلي

شهدت أسعار الأسمنت، حالة من الاستقرار في السوق المحلية، وسجل سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19/3/2022، أرض المصنع من أسمنت المسلح 1365 جنيهًا في الطن.

وشهد السوق المحلي حالة من عدم استقرار، وذكرت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين، كثفت جهودها للتصدي لتجاوزات الأسعار غير المبررة.

وسجل سعر طن أسمنت النصر 1330 جنيهًا.

وسجل أسمنت وادي النيل 1200 جنيه.

وجاء سعر طن أسمنت السويس بنحو 1370 جنيهًا.

بينما بلغ طن أسمنت السويدي من أرض المصنع 1390 حنيهًا.

وبلغ سعر طن الممتاز 1380 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت حلوان نحو 1355 جنيهًا.