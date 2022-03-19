وزير القوى العاملة يصل البحيرة لتسليم 5 آلاف بوليصة تأمين للعمالة (صور)

محافظات
الوزير والمحافظ
الوزير والمحافظ
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استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى إطار زيارته لتسليم عدد 5569 بوليصة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية.

وتغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عقود عمل للأشخاص القادرون بإجمالي 40 عقدا.

واستهل الوزير زيارته مع محافظ البحيرة، بزرع شجرتين ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون ضمن مبادرة "هنجملها"، للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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