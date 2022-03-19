البطريرك الماروني يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق 5 أيام

أقباط وكنائس
زيارة البطريرك المارونى
زيارة البطريرك المارونى
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وصل إلى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية في زيارته للقاهرة، التي تستغرق خمسة أيام، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددًا من الشخصيات السياسية، والمرجعيات الدينية الإسلامية، والمسيحية في مصر.

وذكر المركز "الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" في بيان له مساء اليوم، أن كان في استقبال الراعي لدى وصله، سيادة المطران جورج شيحان، مطران مصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وسيادة السفير علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، والآباتي بيير نجم، الأب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان، والأب نبيل رفول، رئيس الرسالة المارونية في مصر، والخوري نبيل هب الريح، راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.

ومن المقرر أن يلتقي غبطة البطريرك ظهر اليوم السبت، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر الباباوي بالعباسية.

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