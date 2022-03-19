المركزي الروسي يتجه لشراء سندات سيادية بالروبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، أن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم "أو إف زد" يوم الإثنين وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال البنك المركزي في بيان إن تداول سندات "أو إف زد" الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا في موسكو،وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساء بأسلوب المزاد المعتاد.

ولن يكون البيع المكشوف مسموحا. وقالت نابولينا، أمس الجمعة، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات "أو إف زد" التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي. وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة. وقالت محافظة البنك المركزي إنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية. ومن المتوقع أن يقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة في نيسان/أبريل.

 

 

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