اليورو يسجل أكبر ارتفاع في 6 أسابيع



هبط اليورو أمس، لكنه حقق أكبر مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع، حيث تنفس المتداولون الصعداء بعد أن تجنبت روسيا التخلف عن سداد ديون مقومة بالدولار واستوعبت الأسواق التأثير الأوسع لبدء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وتراجع اليورو ليصل إلى 1.10 دولار على الرغم من الخسائر الواسعة للدولار والتعليقات المتفائلة من صانعي السياسة الأوروبيين التي دعمت اليورو. وقال كلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، إنه يتوقع رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.



وانخفض اليورو 0.5 في المائة عند 1.1037 دولار الجمعة، لكن العملة الموحدة ارتفعت 1.52 في المائة خلال الأسبوع وفي طريقها لأكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ الأسبوع الأول من شباط (فبراير)، عندما أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لأول مرة، إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورو في 2022.



أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، فالتقط أنفاسه وارتفع 0.4 في المائة إلى 98.36 بعد انخفاضه يوميا هذا الأسبوع، وكان في طريقه لخسارة 1 في المائة خلال هذه الفترة. وتراجع إلى 97.724 الخميس للمرة الأولى منذ العاشر من آذار (مارس).



وظل الين الياباني بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أعوام، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته التيسيرية الفائقة دون تغيير أمس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ليخالف اتجاه البنوك المركزية في العالم المتقدم التي تخرج من إجراءات الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

أما العملات المشفرة، فكانت مستقرة على نطاق واسع مع انخفاض بيتكوين 1.5 في المائة وإيثر بـ1 في المائة.