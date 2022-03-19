وزير القوى العاملة يسلم 5569 وثيقة تأمين للعاملة غير المنتظمة بالبحيرة (صور)

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ البحيرة هشام آمنة، الاحتفالية التى أقيمت بمركز بدر، لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة والصيد، وعقود عمل فرديه للأشخاص القادرون باختلاف بالشركات الزراعية بنطاق المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية والعاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى والعمالة الغير منتظمة وليس لديهم دخل ثابت.





وقام الوزير والمحافظ بتسليم عدد 5569 وثيقة تأمين للعاملة غير المنتظمة، بإجمالي مبالغ 334 ألف و140 جنيه، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المنصرفة الخاصة بوثائق التأمين ضد الحوادث والشهادات للعمالة غير المنتظمة والمنح والرعاية الإجتماعية 60 مليون جنيه منذ عام 2018.





كما تم تسليم 40 عقد عمل فردي للأشخاص القادرون باختلاف بالشركات الزراعية بالبحيرة، وكذا 164 شهادة إتمام التدريب بوحدات التدريب المتنقلة لخريجي الدورات التدريبية "تفصيل وخياطة، كهرباء، سباكة صحية"، كما تم تسليم شهادات تقدير لأصحاب الأعمال على جهودهم في توفير فرص عمل للأشخاص القادرون بإختلاف، كما تم تكريم عدد من العاملين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة.





وفي كلمته، أكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تعمل على تقديم كافه الآليات المتاحه لرعاية العمالة الغير منتظمة والاولى بالرعاية، حيث أن العامل هو ساعد الدولة الايمن فى تنفيذ مشروعاتها القومية والداعم الاساسى للدولة فى برامجها الاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة، هدفها حمايتهم من المخاطر التي قد يتعرض لها البعض في أماكن العمل المختلفة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.





ومن جانبه أشار المحافظ، أن محافظة البحيرة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم وهى تزخر بالمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى حيث إنطلق التخطيط والتنفيذ على أشدهما لاجل صياغة بنية تحتية جبارة تستوعب كبرى المشروعات والاستثمارات بجانب إسهام المحافظة لكل طموح من أبناء المحافظة فى تمويل المشروعات الصغيرة المناسبة شريطة جدية وكفاءة وقدرة الراغبين من المواطنين.





كما أكد أن المحافظة لا تألوا جهدا فى رعاية عمالها خاصة ممن ليس لديهم غطاء تأميني وتقدم لهم كافه صور الدعم اللازمه وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية للحفاظ على العنصر البشرى وزياده انتاجيته، مشيرا إلى دور المحافظة المعاون لمديرية القوى العاملة فيما يوفر لشباب المحافظة كل خير يستحقونه سواء ملتقيات التوظيف التى استهدفت شرائح الشباب المختلفه، أو دورات تدريبية تأهيلية لشباب وفتيات المحافظة لرفع مستوى القدرة المهنية بما يجعلهم أهلا لسوق العمل، وكذا المنح ووثائق التأمين وشهادات أمان التى تمنح للمستحقين من العمالة غير المنتظمة.

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