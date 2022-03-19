أسعار الذهب اليوم السبت 19-3-2022 في مصر

أسعار الذهب من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المعدن النفيس وقيمته.

أسعار الذهب اليوم السبت

وتنشر بوابة الفجر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية، والتي شهدت استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعره العالمي إلى 1920 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 ما قيمه 890 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 763 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 24 والجنيه الذهب

بلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم السبت، 1017 جنيها للجرام والجنيه الذهب 7120 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وحققت أسعار الذهب مستويات غير مسبوقة في الأيام الماضية بالأسواق العالمية، حيث بلغت أونصة الذهب في التداولات 2060 دولار، ما تسبب في صعود سعر جرام الذهب في مصر إلى 900 جنيها.