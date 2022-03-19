البابا تواضروس يستقبل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي

أقباط وكنائس
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وبرفقته نيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر، ووفد المرافق من الكنيسة المارونية.

رحب قداسة البابا في كلمته بزيارة غبطة البطريرك والوفد المرافق، لمصر وللكنيسة القبطية.

وشارك في استقبال الكاردينال مار بشارة الراعي، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأستاذ جرجس صالح منسق العلاقات عن الكنيسة القبطية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء سكرتارية قداسة البابا وبعض من شمامسة الكلية الإكليريكية.

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