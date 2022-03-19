الصين ترفع أسعار بيع البنزين بالتجزئة





ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ 2006 على الأقل، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام، بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.



وبحسب "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن أسعار التجزئة للبنزين ارتفعت اعتبارا من أمس بواقع 750 يوانا "118 دولارا" للطن وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في 2013.



وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن. وتحدد السلطات المحلية أسعارا مختلفة لكنها ستنفذ جميعا الزيادة.



وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية، ما دام أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا.



وبلغت أسعار "برنت" الذروة عند 139.13 دولار للبرميل في السابع من آذار (مارس)، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية التدخل العسكري الروسي في 24 شباط (فبراير).



إلى ذلك، ومع دخول آخر وحدة لتوليد الطاقة بقدرة 500 ألف كيلوواط حيز الاستخدام رسميا، بدأت محطة ضخمة للطاقة الكهرومائية بنيت على ارتفاع متوسط 3000 متر، هي الأعلى من نوعها في الصين، بدأت تشغيلها بشكل كامل أمس.



وتقع محطة ليانجخهكو للطاقة الكهرومائية على نهر يالونج في ولاية قانتسي ذاتية الحكم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وتتميز بقدرة مركبة إجمالية مخططة تبلغ ثلاثة ملايين كيلوواط.



وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قالت شركة نهر يالونج المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية، إن أعمال بناء المشروع الذي بلغ حجم استثماراته المعتمدة 66.5 مليار يوان "نحو 10.5 مليار دولار"، بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، ومن المتوقع أن تنجز كليا بحلول 2023.



وتم تصميم السعة التخزينية للخزان لتصل إلى 10.8 مليار متر مكعب، ويتوقع أن يتجاوز حجم توليد الطاقة السنوي 11 مليار كيلوواط ساعة.



ويعد حوض نهر يالونج أحد قواعد الطاقة النظيفة في الصين، فيما سيساعد تشغيل محطة ليانجخهكو للطاقة الكهرومائية على تخفيف عدم التوازن في توليد الطاقة في سيتشوان، إلى جانب تعزيز التنمية عالية الجودة للحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي، والدائرة الاقتصادية بين تشنجدو وتشونجتشينج.



كما بدأت أعمال بناء مشروع محطة كهرومائية جديدة لتخزين الطاقة وضخ المياه، وذلك في مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، حسبما أفاد فرع شركة الشبكة الكهربائية الوطنية في المقاطعة.



وتبلغ الطاقة المركبة للمحطة الكهرومائية، الواقعة في محافظة تايشون في مدينة ونتشو، 1.2 مليون كيلوواط. ومع استثمار قدره 7.13 مليار يوان نحو "1.12 مليار دولار"، يتوقع أن تدخل المحطة حيز الاستخدام بحلول 2028.



وحتى الآن، تعمل في مقاطعة تشجيانج أربع محطات كهرومائية لتخزين الطاقة وضخ المياه بقدرة مركبة إجمالية 4.58 مليون كيلوواط، بينما لا تزال ست محطات من هذا القبيل قيد الإنشاء.



بينما حددت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وهي مركز رئيس لإنتاج الفحم، حددت هدفا ليتجاوز حجم توليد الطاقة الجديدة نظيرتها المولدة عن الطاقة الحرارية في 2030.

وقال تشن تشنج، نائب مدير مكتب الطاقة في المنطقة، إن منغوليا الداخلية تعدل هيكل طاقتها مع ضمان إمدادات الفحم.



وأضاف تشن أن طاقة التوليد المركبة في منغوليا الداخلية من حيث الطاقة الجديدة ستتجاوز الطاقة الحرارية بحلول 2025، مضيفا أنه في 2022 وحدة، ستطلق المنطقة 262 مشروعا للطاقة باستثمارات تزيد على 100 مليون يوان نحو "15.77 مليون دولار". وأشار إلى أن المنطقة ستتخذ أيضا تدابير لتعزيز تطوير السلسلة الصناعية لتصنيع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ومعدات أخرى للطاقة الجديدة.



وبحسب بيانات المكتب، تجاوز حجم إنتاج الفحم في منغوليا الداخلية مليار طن في العام الماضي. وفيما يتعلق بنقل الطاقة، حولت المنطقة 246.7 مليار كيلوواط - ساعة من الكهرباء إلى خارجها في 2021، لتحتل المرتبة الأولى في البلاد للعام الـ17 على التوالي.